Незрячий чоловік пройшов коло на треку Top Gear краще, ніж це вдалось знаменитостям і спортсменам.

Колишній водій карети швидкої допомоги, що втратив зір, за підтримки британського підрозділу компанії Toyota здобувся на справжній подвиг – проїхати по гоночному треку з максимальною швидкістю.

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Амід Патель з Британії показав на треку Top Gear один з кращих результатів за всю історію розважального шоу. Він проїхав трасу за кермом Toyota GT86 за 1 хвилину 46,58 секунди.

Для заїзду Патель обрав спортивне купе Toyota 86 (Toyota GT86), котре брало участь в рубриці Top Gear “Зірка в бюджетному автомобілі”. Усього за кермом “Тойоти” встигло побувати 8 знаменитостей – актори, коміки, спортсмени – усі зрячі. Амід став дев’ятою людиною за кермом цього спорткара на треку “Топ Гір”, а його результат забезпечив йому п’яте місце у списку.

До заїзду Пателя готував інструктор зі спортивного водіння Марк Уоткінс, який вже мав досвід роботи зі сліпими водіями на гоночних трасах. Певно, у цього чоловіка сталеві… нерви. Спочатку навчання проходило на хетчбеку Yaris, а потім продовжилося вже на бойовій Toyota GT86 з механічною коробкою передач.



До слова, на початку цього року сліпий водій з Турції за кермом Honda NSX розігнався до 244 км/год. При цьому світовий рекорд серед незрячих водіїв становить 308,78 км/год.

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