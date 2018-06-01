Каже, що втомився від постійних роз'їздів

За словами колишньої зірки телесеріалу “Друзі”, він вирішив піти з шоу Top Gear, оскільки робота ведучого не залишає йому часу на власну родину.

“Шкода, та через це я не буду продовжувати брати участь у шоу. Я завжди буду фанатом Top Gear, і я бажаю, аби команда продовжувала успішно працювати", – сказав ЛеБлан, повідомляє BBC.

Поки що ВВС не оголосила, хто стане наступником ЛеБлана, та пошук нового ведучого вже ведеться.

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