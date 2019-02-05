Хоча між автовиробниками існує негласне правило, що не дозволяють своїм автівкам розганятись більш, ніж до 250 км/год, виробники суперкарів його не підтримують. Тому вони декларують максимальну швидкість вище 400 км/год.

1. Hennessey Venom F5: 485 км/год

Для того, аби похвалитися таким показником швидкості, інженерам з американського тюнінг-ательє Hennessey довелося пройти нелегкий шлях. Для автомобіля було розроблене унікальне карбонове шасі, яке важить всього лиш 1340 кілограмів. Серце авто – 7.4-літровий V8 з двома турбінами, що видає скажені 1600 к.с. Результати роботи дійсно вражаючі. Автомобіль здатен розігнатися з 0 до 400 км/год, а потім повністю зупинитися менш ніж за 30 секунд.

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2. Koenigsegg Agera RS: 447 км/год

Володар світового рекорду швидкості, задокументованого книгою рекордів Гіннеса.

Задля документації рекорду була перекрита 18-кілометрова ділянка траси поміж Лас-Вегасом та містечком Пахрамп, США, штат Невада. Потужність шведського суперкара – 1160 к.с.

3. Hennessey Venom GT: 435 км/год.

Попередник моделі F5, що збудований на базі Lotus Exige. У 2014 році була зафіксована швидкість у 435 км/год, але в одному напрямку. Зазвичай для того, щоб був зафіксований світовий рекорд, автомобіль має здійснити поїздку в обох напрямках. Саме через це Venom GT так і не був внесений до книги рекордів.

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4. Bugatti Chiron: 420 км/год

Будь-який подібний рейтинг просто неможливий без участі Bugatti. Veyron являв собою просто неймовірний прогрес і подвиг техніки та технологій. Відомий британський телеведучий Джеймс Мей порівнював успіх “Вейрона” з надзвуковим пасажирським літаком “Конкорд”. Через 10 років випуску Bugatti Veyron, Volkswagen груп представила світу його спадкоємця - Bugatti Chiron. Перша партія цього авто налічувала 500 екземплярів, кожен з яких коштував 2,6 мільйони доларів.

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5. SSC Ultimate Aero: 411 км/год

Свого часу це творіння американського виробника Shelby SuperCars носило титул найшвидшого автомобіля у світі. У 2007 році SSC Ultimate Aero розвинуло швидкість у 411 км/год, тим самим випередивши діючого рекордсмена Bugatti Veyron. Такий показник швидкості був досягнений за допомогою 6.3-літрового V8 потужністю понад 1280 кінських сил. Цікавим фактом залишається те, що цей автомобіль позбавлений будь-яких електронних помічників у керуванні, що дає змогу водію відчути автомобіль цілком і повністю, проте потребує відповідних навичок та досвіду.

Автор: Дмитро Мойсеєнко.