Компанія Koenigsegg анонсувала прем'єру спадкоємця гіперкара Agera RS.

Поки що безіменна модель Koenigsegg, котра замінить Agera RS, буде представлена у березні в Женеві. Шведські ЗМІ сповіщають, що новий гіперкар буде випущений серією з 125 машин.

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Шведська газета Dagens Industri повідомляє, що нова модель Koenigsegg (котру вирішили не називати Ragnarok, як очікувалось раніше) буде випущена обмеженим тиражем всього 125 штук. Вона замінить нинішнього чемпіона у максимальній швидкості серед серійних дорожних автомобілів – Agera RS.

Новинка буде легше і потужніше, ніж Agera RS. Останній має вагу у 1315 кілограмів і оснащується 5-літровим V8-турбо потужністю понад 1300 к.с. Такі характеристики дозволили Agera RS встановити рекорд швидкості в 446,97 км/год, а абсолютний максимум, що був зафіксований під час заїздів, становив 457,49 кілометрів на годину.

За попередніми данними наступник Agera RS матиме не тільки кращі характеристики, а й значно вищий цінник. Нагадаємо, прайс на Agera RS починався від 2 мільйонів доларів. Наразі гіперкари цієї серії для замовлення вже недоступні, оскільки шведська компанія вже збудувала і продала два останні примірники, котрі отримали власні імена Тор і Вейдер.

За інформацією Dagens Industri, більше половини всіх запланованих до виробництва нових гіперкарів вже викуплені. Новинку презентують у Женеві на початку березня.

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