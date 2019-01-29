Компания Koenigsegg анонсировала премьеру наследника гиперкара Agera RS.

Пока безымянная модель Koenigsegg, которая заменит Agera RS, будет представлена в марте в Женеве. Шведские СМИ сообщают, что новый гиперкар будет выпущен серией из 125 машин.

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Шведская газета Dagens Industri сообщает, что новая модель Koenigsegg (которую решили не называть Ragnarok, как ожидалось ранее) будет выпущена ограниченным тиражом всего 125 штук. Она заменит нынешнего чемпиона в максимальной скорости среди серийных дорожных автомобилей – Agera RS.

Новинка будет легче и мощнее, чем Agera RS. Последний имеет вес в 1315 килограммов и оснащается 5-литровым V8-турбо мощностью свыше 1300 л.с. Такие характеристики позволили Agera RS установить рекорд скорости в 446,97 км/ч, а абсолютный максимум, который был зафиксирован во время заездов, составлял 457,49 километров в час.

По предварительным данным преемник Agera RS будет обладать не только лучшими характеристиками, но и значительно более высоким ценником. Напомним, прайс на Agera RS начинался от 2 миллионов долларов. Сейчас гиперкары этой серии для заказа уже недоступны, поскольку шведская компания уже построила и продала два последних экземпляра, которые получили собственные имена Тор и Вейдер.

По информации Dagens Industri, больше половины всех запланированных к производству новых гиперкаров уже выкуплены. Новинку презентуют в Женеве в начале марта.

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