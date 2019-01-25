На самом деле производитель хотел показать интерфейс мультимедийного комплекса четырехдверного фастбека, и на одном из экранов оказался и сам автомобиль.

Шведы продолжают интриговать своей второй моделью. В этот раз нам разрешено увидеть интерфейс информационно-развлекательной системы. А вместе с этим и вид кузова Polestar 2 сверху.

Что самое интересное – новотрансформированная марка Polestar предлагает ознакомиться с интерфейсом нового информационно-развлекательного комплекса Polestar 2 уже сейчас. Для этого нужно скачать и установить на смартфон или планшет специальное приложение от Polestar с мини-сайта.

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Доступ к основным функциям медиакомплекса будет осуществляться из четырех вкладок: активация камер кругового обзора, приложения, Контакты и функции автомобиля. С помощью дисплея можно управлять климат-контролем, работой электронных систем безопасности, настраивать параметры рулевого управления и системы рекуперации энергии, а также контролировать расход энергии электрокара.

Фото: интерфейс информационно-развлекательного комплекса Polestar 2 / Polestar

Мультимедийный комплекс получит тесную интеграцию с сервисами Google – картами, календарем, голосовым помощником. Кроме того, пользователь будет иметь возможность устанавливать приложения из магазина Google Play.

Polestar 2 представляет собой полностью электрический четырехдверный фастбэк, которого прочат в конкуренты Tesla Model 3. Электрокар будет иметь силовую установку мощностью около 400 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке составит около 480 километров.

Первый тизер Polestar 2 был показан в начале января. На нем автомобиль также показан сверху, но видно только его заднюю часть со светотехникой на всю ширину кузова. Polestar собирается показать живую “Двойку” публике на автосалоне в Женеве уже в марте.

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