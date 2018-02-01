Преміум бренд компанії Volvo, готує прем'єру чотиридверної моделі, що матиме спільну платформу з Volvo XC40 та Lynk&Co 01, а цінник на рівні Model 3

Суббренд шведської компанії Вольво, що не так давно виокремився у самостійну марку, підігріває цікавість публіки до своїх майбутніх моделей. Нещодавно з’явилась перша інформація та зображення купе від Polestar. Тепер же стало відомо, дещо і про другу модель у лінійці виробника.

Автомобіль, за попередніми данними, так і називатиметься – Polestar 2. Модель буде побудована на модульній платформі CMA (Compact Modular Architecture), яку використовують також для Volvo XC40 і Lynk&Co 01. Оскільки ж, за словами шеф-дизайнера марки Томаса Інгелата, основним конкурентом Polestar 2 буде Tesla Model 3, можна з впевненістю припустити, що це буде седан. Також з цього виходить, що автомобіль буде коштувати приблизно стільки ж – 35-40 тисяч доларів.

Також представник Polestar підтвердив, що друга модель Polestar буде представлена в середині наступного року – водночас з купе Polestar 1, а її виробництво почнеться на початку 2020 року. Однак, на відміну від гібридного купе Polestar 1, модель Polestar 2 буде повністю електричної. А вже після цього поціновувачам шведських автомобілів можна чекати й на вихід кросовера Polestar 3.

Читайте також: Бум на електромобілі відкладається