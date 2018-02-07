Незважаючи на відміну всі податків на ввід електрокарів, різкого сплеску їх продажів не сталося.

В січні 2018 року завезти електрокар вперше можна було без розмитнення. Тобто не потрібно було сплачувати ні мито, ні акциз, ні ПДВ, як на звичайні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Однак цим скористались небагато українців.

За перший місяць цього року в нашій країні було зареєстровано всього 188 електромобілів, повідомляє асоціація "Укравтопром". Це на 19% більше, ніж роком раніше, однак менше, аніж у грудні. Звичайно, зниження ділової активності у січні пояснюється малою кількістю робочих днів. Окрім того, в США різко піднялись ціни на вживані електричнім моделі. Однак факт залишається фактом – лавиноподібного підвищення обсягів ввозу не відбулося.

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Головними споживачами електромобілів в нашій країні стали жителі Києва, Одеської та Харківської областей.

Як і в 2017 році, найпопулярнішим електромобілем серед українців в січні виявився Nissan Leaf, власниками цієї моделі в першому місяці року стали 124 чол. Цікаво, що січневий показник NISSAN Leaf в порівнянні з минулим роком зменшився на 14%.

На другому місці - BMW i3. В активі у цієї моделі 19 первинних реєстрацій за місяць – вп’ятеро більше, ніж у січні 2017 року.

Замикає лідерську трійку Tesla Model S, яку обрали 10 автомобілістів, проти 2-х роком раніше.

Нагадаємо, що Омелян розповів, коли електрокари в Україні будуть одними з найдешевших у Європі.