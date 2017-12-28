Відміна податків на імпорт електромобілів в Україну спричинила різке підвищення попиту на них на аукціонах США. І як наслідок – ціни там вже майже зрівнялись з українськими.

Найбільш популярний електромобіль в Україні – вживаний Nissan Leaf – тепер в США коштує майже стільки ж, як в Україні. А оскільки більшість Nissan Leaf потрапляє в Україну зі США, бажаного зниження цін на електромобілі після відміни ввізних податків чекати не доводиться.

Читайте також: Влада вирішила хитро позбутися авто на іноземних номерах

У своємі відеоблозі засновник компанії Car West Global Андрій Іванов повідомив, що вартість електромобілів у США різко виросла. «27 грудня я спостерігаю за аукціоном Manheim у Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Там різко піднялись ціни на найпростіші комплектації Nissan Leaf – S. Якщо ще півтори тижні тому (коли не було інформації про відміну податків на імпорт електрокарів в Україну – ред.) вони коштували там близько 8-9 тисяч доларів, то сьогодні вони «йдуть» за 11 тисяч!».

В той же час блогер відзначає, що вартість більш дорогих модифікацій Nissan Leaf поки що не змінилась.

Про незначне зниження цін на електромобілі в Україні з початку 2018 року говорить і директор з маркетингу ГК «АІС» Сергій Боровик. «Суттєвого обвалу цін не буде - ми прогнозуємо їх зниження на 5-10%. Адже збільшення попиту зі сторони українських імпортерів спричинить ріст цін на них у США, де кількість автомобілів обмежена. Окрім того, раніше імпортери вживаних «Ліфів» занижували митну вартість в 2-3 рази і сума сплаченого ними ПДВ, який тепер зникне, не була суттєвою».

Читайте також: тест-драйв BMW i3

Nissan Leaf 2013-2015 року виготовлення в Україні коштують 13-15 тисяч доларів, тобто з витратами на перевезення зі США (близько 2-2,5 тис. дол.) вони продаються майже без «навару» перегонників. Є також пропозиції за 11-13 тисяч доларів, що вже близько до ціни у США.

Згідно статистики «Укравтопрому», з 2225 електромобілів, ввезених в Україну за 10 місяців 2017 року, 87% - вживані Nissan Leaf, більшість яких придбано на аукціонах у США. На аукціоні Manheim продаються вживані авто «на ходу», в той час як на аукціонах Copart та IAAI – після ДТП. Ціни на останніх значно нижчі, ніж на Manheim, однак такі авто потребують відновлення в Україні.

Нагадаємо, що ми порівняли, чим новий Nissan Leaf відрізняється від старого.