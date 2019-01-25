Дома "душевный" электрокар уже вышел в продажу, что раскрыло подробную информацию о новинке. Самое главное – запас хода на одной зарядке почти 430 километров.

В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Kia Soul третьего поколения, причем сразу и электрической версии. Это позволило получить полную информацию про автомобиль, который черезз несколько месяцев начнут продавать и в Европе.

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Kia уже довольно долго изучает спрос украинцев на электрокары, поэтому не исключено, что и к нам, вместе со всей Европой, южнокорейская компания привезет новый Soul EV. Напомним, маркетинговый план Kia не предусматривает поставки бензиновых или дизельных версий нового Soul в Европу.

Для электрического же Soul предусмотрены две версии, которые различаются емкостью батареи и мощностью электромотора. Первая имеет литий-ионный аккумулятор на 64 киловатт-часа и электромотор на 150 киловатт (204 л. с.). Запас хода у такой версии составляет 386 километров в смешанном цикле, 427 километров в городском и 336 километров на трассе.

Доступная версия Soul EV или Soul Booster, как электрокар называют в Корее, имеет батарею емкостью 39,2 киловатт-часа и мотор на 100 киловатт (136 л.с.). Запас хода на одной зарядке у такой версии составляет в среднем 250 км.

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Тяговая батарея нового Soul EV получила жидкостную систему охлаждения, вместо воздушной на модели предыдущего поколения. Кроме того, в Kia заявляют, что им удалось повысить эффективность электромоторов в режимах малых нагрузок.

Бортовая электроника позволяет выбрать один из четырех режимов движения: максимально экономичный Eco +, Eco, Normal и Sport. Кроме того, водитель может регулировать силу рекуперативного торможения. Если задействовать наибольшую силу рекуперации, педаль тормоза станет почти ненужной – ее нужно будет нажать разве что в экстренном случае.

Фото: Kia Soul EV 2020 / Kia

Городской кроссовер Kia Soul EV получил новую мультимедийную систему UVO 3.0 с экраном диагональю 10,25 дюйма. Встроенная навигация позволяет зарезервировать временный слот на зарядной станции и в зависимости от маршрута выбрать, насколько нужно зарядить батарею. При использовании мощного 100-киловаттного зарядного устройства полностью зарядить машину с 64-киловаттной батареей можно за 54 минуты.

Фото: Kia Soul EV / Kia

Дилеры Kia уже получили в Корее более 4000 предварительных заказов на новый электромобиль, а годовой план для продавцов – 20 тысяч машин до конца 2019 года. В Южной Корее цены на электрический Soul начинаются от 46 миллионов вон – это 41 тысяча долларов или 1,14 миллиона гривен.

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