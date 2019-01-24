EXEED – дочерняя марка компании Chery для домашнего рынка, где она известна под названием Xingtu. Уже в конце марта в Китае начнутся продажи первого люксового кроссовера марки.

Уже с марта новый кроссовер EXEED TXL составит конкуренцию на рынке таким моделям, как Lynk & Co 01 и WEY VV6. А в следующем году Черри обещает вывести полностью электрическую версию машины.

Также интересно: В корпорации "Богдан" заговорили о производстве электромобилей

Дизайн нового премиум-кроссовера Chery весьма самобытный, по крайней мере сходство с автомобилями других брендов сразу не бросается в глаза. Новинка имеет габариты 4690х1885х1706 мм в длину, ширину и высоту при расстоянии между осями в 2715 мм.

Внутри EXEED TXL также не заметно явных цитат. На центральной консоли размещен 10,25-дюймовый экрай мультимедийной системы, приборы – также цифровые. Медиацентр, сообщают местные СМИ, совместим со всеми последними версиями программ и сервисов для коммуникаций и развлечений в машине. В списке оснащения модели значатся система распознавания лица и голосовой ассистент.

Кроссовер TXL получил 1,6-литровый турбомотор мощностью в 197 к. с. и 290 ньютонметров крутящего момента. В паре с ним будет предлагаться 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями.

Также интересно: 10 самых дорогих автомобилей, проданных аукционом Barrett-Jackson в этом году