Думаете Supra с серией VIN001, проданная за 2,1 миллиона, была самым дорогим лотом? А вот и нет!

Некоторые из автомобилей, проданных на 2019 Barrett-Jackson Scottsdale Auction в Лас-Вегасе ценные уже сейчас, другие станут такими со временем. Но за каждый из них покупателям пришлось заплатить кругленькие суммы.

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Шесть из автомобилей, проданных в этом году с молотка на аукционе Баррет-Джексон, оценили дороже миллиона долларов. Три из них – новые машины с серийным номером шасси 001.

2006 Ford GT Heritage Edition: $533 500

Это один трех уникальных спорткаров, с заводской покраской в стиле винтажных гоночных спорткаров Ford. Особенность этого автомобиля – низкий пробег.

2016 Chevrolet Corvette Z06 C7.R Edition: $600 000

При стоимости от $80 тысяч за Corvette Z06 уплаченные на торгах 600 тысяч могут показаться абсурдными. Однако есть объяснение такой цене. Во-первых, спорткар ранее принадлежал звезде NASCAR Джеффу Гордону. Во-вторых, это один из 570 автомобилей ограниченной серии. В-третьих – средства от продажи направлены в благотворительный фонд помощи детям Jeff Gordon Children's Foundation.

2005 Saleen S7: $687 500

Выпущенный в середине 2000-х годов первый собственный суперкар от Saleen, которые до этого занималась только тюнингом Фордов, до сих пор остается на высоте. 750 лошадей мощности от 7-литрового мотора Ford V8 с парой турбин обеспечивают ему достойное место даже среди современных суперкаров. Дешево такую машину не купить, однако этот экземпляр имел на одометре всего 386 километров, поэтому был продан значительно дороже аналогов с пробегом.

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2012 Lexus LFA Nurburgring Edition: $918 500

Судьба роскошного японского спорткара Lexus LFA в США не сложилась – немало машин осели на складах дилеров, однако этот экземпляр – точно не один из них. Это хардкорная трековая версия Nurburgring Edition. Она лишь на 10 л.с. мощнее обычного LFA, зато значительно легче и юркая.

2020 Mustang Shelby GT500: $1 100 000

Сразу после мирового дебюта в Детройте самый мощный из Ford Mustang – Shelby GT500 попал на аукцион в Вегасе. Спорткупе с характеристиками суперкара и серийным номером 001 было продано с молотка за 1,1 миллиона долларов. Средства от продажи были направлены на благотворительность в Juvenile Diabetes Research Foundation.

2014 Mercedes-AMG G 63 6x6: $1 210 000

Mercedes-AMG G63 6x6 стал одним из двух частных автомобилей, за которые аукционистам удалось выручить миллион и больше. Этот шестиколесный мега-пикап Мерседес имеет под капотом 5,5-литровый твин-турбо V8 и не слишком большой пробег, за что и был оценен так высоко.

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1981 Jeep CJ7: $1 310 000

Среди автомобилей с долей супер- и спорт- в названии этот Jeep CJ7 1981 года выпуска выглядит белой вороной. Однако джип этот не простой, как вы догадались. Это проект ростомода от студии Gas Monkey Garage, а процесс его строительства можно будет увидеть в эпизоде шоу Fast 'N' Loud на канале Discovery в новом сезоне. Средства от продажи автомобиля переданы благотворительному фонду Gary Sinise.

2019 McLaren Senna: $1 457 500

Barrett-Jackson сообщает, что пурпурный McLaren Senna является первым в своем роде, выставленным на аукцион. По крайней мере в виде подержанного автомобиля, поскольку сама компания McLaren чуть больше года назад продала на аукционе пятисотый выпущенный экземпляр Senna. Что касается героя нашей истории, то он имеет табличку "5-й из 500" и всего 452 км на одометре.

2020 Toyota Supra: $2 100 000

Обычный спорткар Toyota Supra пятого поколения, представленный недавно в Детройте, имеет начальный ценник в $56 тысяч за версию Launch Edition без опций. Такую может купить любой желающий. Однако на аукционе была выставлена модель с VIN001, к тому же Тойота пообещала передать все вырученные средства благотворительным организациям American Heart Association и Bob Woodruff Foundation, чем и объясняется космическая цена спорткара.

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2019 Ford GT Heritage Edition: $2 500 000

Первым и последним в десятке самых дорогих автомобилей аукциона оказались почти одинаковые машины. Но если за суперкар 2006 года отдали больше 500 тысяч, то Ford GT Heritage Edition 2019 года с серийным номером 001 оценили в пять раз дороже. Покупателем самого дорогого автомобиля аукциона стал Рик Хендрик – владелец команды NASCAR Hendrick Motorsports.

Бонус: Bumblebee Camaro, три автомобиля за $525 000. Фильммейкеры "отбили" еще немного денег, потраченных на съемки серии картин "Трансформеры", выставив на продажу три автомобиля, ранее задействованные в кино.

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