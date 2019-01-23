Думаєте Supra з серією VIN001, продана за 2,1 мільйони була найдорожчим лотом аукціону? А от і ні!

Деякі з автомобілів, проданих на 2019 Barrett-Jackson Scottsdale Auction у Лас-Вегасі цінні вже зараз, інші стануть такими з часом. Та за кожен з них покупцям довелось заплатити кругленькі суми.

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Шість з автомобілів, проданих цього року з молотка на аукціоні Баррет-Джексон, оцінили дорожче мільйона доларів. Три з них – нові машини з серійним номером шасі 001.

2006 Ford GT Heritage Edition: $533 500

Це один трьох унікальних спорткарів, з заводською покраскою у стилі вінтажних гоночних спорткарів Ford. Особливість цього автомобіля – низький пробіг.

2016 Chevrolet Corvette Z06 C7.R Edition: $600 000

При вартості від $80 тисяч за Corvette Z06 сплачені на торгах 600 тисяч можуть видатись абсурдними. Однак є пояснення такій ціні. По-перше, спорткар раніше належав зірці NASCAR Джеффу Гордону. По друге, це один з 570 автомобілів обмеженої серії. По-третє – кошти від продажу направлені у благодійний фонд допомоги дітям Jeff Gordon Children's Foundation.

2005 Saleen S7: $687 500

Випущений у середині 2000-х років перший власний суперкар від Saleen, що до цього займалась лише тюнінгом Фордів, досі лишається на висоті. 750 коней потужності від 7-літрового мотора Ford V8 з парою турбін забезпечують йому гідне місце навіть серед сучасних суперкарів. Дешево таку машину не купити, однак цей екземпляр мав на одометрі усього 386 кілометрів, тож був проданий значно дорожче аналогів з пробігом.

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2012 Lexus LFA Nurburgring Edition: $918 500

Доля розкішного японського спорткара Lexus LFA у США не склалась – чимало машин осіли на складах дилерів, однак цей екземпляр – точно не один з них. Це хардкорна трекова версія Nurburgring Edition. Вона лише на 10 к.с. потужніша за звичайний LFA, зате значно легша і в’юнка.

2020 Mustang Shelby GT500: $1 100 000

Одразу після світового дебюту у Детройті найпотужніший з Ford Mustang – Shelby GT500 потрапив на аукціон у Вегасі. Спорткупе з характеристиками суперкара і серійним номером 001 було продано з молотка за 1,1 мільйона доларів. Кошти від продажу були направлені на благодійність у Juvenile Diabetes Research Foundation.

2014 Mercedes-AMG G 63 6x6: $1 210 000

Mercedes-AMG G63 6x6 став одним з двох приватних автомобілів, за які аукціоністам вдалось виручити мільйон і більше. Цей шестиколісний мега-пікап Мерседес має під капотом 5,5-літровий твін-турбо V8 і не надто великий пробіг, за що і був оцінений так високо.

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1981 Jeep CJ7: $1 310 000

Серед автомобілів з часткою супер- та спорт- у назві цей Jeep CJ7 1981 року випуску виглядає білою вороною. Однак джип цей не простий, як ви здогадались. Це проект ростомода від студії Gas Monkey Garage, а процес його будівництва можна буде побачити у епізоді шоу Fast 'N' Loud на каналі Discovery в новому сезоні. Кошти від продажу автомобіля передано благодійній фундації Gary Sinise.

2019 McLaren Senna: $1 457 500

Barrett-Jackson повідомляє, що пурпуровий McLaren Senna є першим у своєму роді, виставленим на аукціон. Принаймні у вигляді вживаного автомобіля, оскільки сама компанія McLaren трохи більше року тому продала на аукціоні п’ятисотий випущений екземпляр Senna. Що ж до героя нашої історії, то він має табличку “5-й з 500” і усього 452 км на одометрі.

2020 Toyota Supra: $2 100 000

Звичайний спорткар Toyota Supra п’ятого покоління, представлений нещодавно у Детройті, має початковий цінник у $56 000 за версію Launch Edition без опцій. Таку може купити кожен охочий. Однак на аукціоні було виставлено модель з VIN001, до того ж Тойота пообіцяла передати усі виручені кошти благодійним організаціям American Heart Association та Bob Woodruff Foundation, чим і пояснюється космічна ціна спорткара.

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2019 Ford GT Heritage Edition: $2 500 000

Першим і останнім у десятці найдорожчих автомобілів аукціону виявились майже однакові машини. Та якщо за суперкар 2006 року віддали більше 500 тисяч, то Ford GT Heritage Edition 2019 року з серійним номером 001 оцінили у п’ять разів дорожче. Покупцем найдорожчого автомобіля аукціону став Рік Хендрік – власник команди NASCAR Hendrick Motorsports.

Бонус: Bumblebee Camaro, три автомобіля за $525 000. Фільммейкери “відбили” ще трохи грошенят, витрачених на зйомки серії картин “Трансформери”, виставивши на продаж три автомобілі, раніше задіяні в кіно.

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