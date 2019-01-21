Перший примірник нової Toyota Supra, яку зробили на агрегатній базі BMW Z4, оцінили в 42 рази дорожче базового спорткара.

Toyota GR Supra у виконанні Global #1 – єдиний спорткар, VIN-номер якого закінчується на 20201 (вказує на модельний рік і номер автомобіля в серії). За основу унікальної дводверки взята версія Launch Edition для американського ринку з тиражем 1500 примірників.

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Від неї GR Supra Global # 1 відрізняється лише матовим сірим забарвленням кузова Phantom Matte. Все інше – глянцеві червоні корпуси бічних дзеркал, матові чорні колеса, червоний салон і декоративні елементи з вуглепластика – вже є частиною версії Launch Edition.

Переможець аукціону, крім автомобіля, отримає зроблений на замовлення професійний гоночний комбінезон і два VIP-квитки на гонку Toyota Owners 400, де у нього буде можливість проїхати за кермом пейс-кара, а також зробити кілька кіл по треку разом з пілотом NASCAR Майклом Уолтрипом.

Toyota GR Supra нового покоління дебютувала на автосалоні в Детройті. Задньопривідний спорткар побудований на платформі BMW Z4 і оснащений турбованою "шісткою" 3.0 потужністю 340 кінських сил і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. "Супра" отримала активний задній диференціал з можливістю 100-відсоткового блокування, адаптивну підвіску, лонч-контроль і два режими роботи керуючої електроніки – звичайний і спортивний.