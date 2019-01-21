Первый экземпляр новой Toyota Supra, которую сделали на агрегатной базе BMW Z4, оценили в 42 раза дороже базового спорткара.

Toyota GR Supra в исполнении Global #1 - единственный спорткар, VIN-номер которого заканчивается на 20201 (указывает на модельный год и номер автомобиля в серии). За основу уникальной двухдверки взята версия Launch Edition для американского рынка с тиражом 1500 экземпляров.

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От нее GR Supra Global #1 отличается лишь матовой серой окраской кузова Phantom Matte. Всё остальное - глянцевые красные корпуса боковых зеркал, матовые черные колеса, красный салон и декоративные элементы из углепластика — уже являются частью версии Launch Edition.

Победитель аукциона, помимо автомобиля, получит сделанный на заказ профессиональный гоночный комбинезон и два VIP-билета на гонку Toyota Owners 400, где у него будет возможность проехать за рулем пейс-кара, а также сделать несколько кругов по треку вместе с пилотом NASCAR Майклом Уолтрипом.

Toyota GR Supra нового поколения дебютировала на автосалоне в Детройте. Заднеприводный спорткар построен на платформе BMW Z4 и оснащен турбированной “шестеркой” 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. “Супра” получила активный задний дифференциал с возможностью 100-процентной блокировки, адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники - обычный и спортивный.