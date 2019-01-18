В 2018 году на украинском рынке новых мотоциклов наблюдался настоящий бум. По данным AUTO-Consulting, операторы смогли нарастить продажи на рекордные 76%, а рынок достиг объемов в 22,7 тыс. штук.

Притом, увеличились и продажи подержанных мотоциклов, но они не смогли оттянуть покупателей от салонов новой мототехники.

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Весь год на украинском рынке шла ожесточенная борьба за лидерство. Но 2018 год явно оказался удачным для бренда Musstang. Эта мототехника не только смогла захватить лидирующие позиции в Украине, но и удержать их от атак конкурирующих брендов. В итоге, у Musstang - №1 и рост продаж на 148%. На втором месте оказалась мототехника под брендом Spark, чьи продажи увеличились на 90%. Оба этих бренда окончательно потеснили с олимпа Viper.

Но буквально в шаге от прежнего фаворита финишировали еще два мощных конкурента – Shineray и Lifan. Неплохо прибавил в продажах и Geon, у которого теперь широкий модельный ряд и были модные новинки. Но в 2018 году ему уже на пятки наступал Bajaj. Индийские мотоциклы стремительно прибавляли в продажах весь год и финишировали со 103%-ой динамикой.

Как видим, украинский Топ-10 и в 2018 году сплошь состоит из бюджетных брендов. Но год был удачным и для именитых марок. Так, BMW Motorrad прибавила в продажах на 33%, Harley-Davidson +43%, а Ducatti +57%. А вот японские производители, как говорится, "не поймали волну" и особо не воспользовались ростом украинского моторынка.

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Если же анализировать предпочтения покупателей по классам, то в AUTO-Consulting отмечают заметный спад интереса в 2018 году к круизерам (-42%), аналогично потерял и Super Sport. А вот классика, эндуро и скутера, наоборот набирали популярность.

Самый продаваемый мотоцикл 2018 года в Украине – это MUSSTANG MT110-2, который разошелся тиражем почти в 2 тыс. штук. Хит сезона это и LIFAN LF150-2E, с показателем 1,5 тыс. экземпляров.

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Если же говорить об именитых брендах, то самым продаваемым мотоциклом Украины в 2018 году стал HONDA XR 150 LEK, на втором месте – неизменная классика YAMAHA YBR 125. Показательно, но в 2018 году в Топ-10 самых продаваемых брендовых мотоциклов ворвалось и новое поколение HONDA GL1800 "Gold Wing".