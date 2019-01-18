У 2018 році на українському ринку нових мотоциклів спостерігався справжній бум. За даними AUTO-Consulting, оператори змогли наростити продажі на рекордні 76%, а ринок досяг обсягів у 22,7 тис. штук.

До того ж, збільшилися і продажі старих мотоциклів, але вони не змогли відтягнути покупців від салонів нової мототехніки.

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Увесь рік на українському ринку йшла запекла боротьба за лідерство. Але 2018 рік явно виявився вдалим для бренду Musstang. Ця мототехніка не тільки змогла захопити лідируючі позиції в Україні, а й утримати їх від атак конкуруючих брендів. У підсумку, у Musstang – №1 і зростання продажів на 148%. На другому місці опинилася мототехніка під брендом Spark, чиї продажі збільшилися на 90%. Обидва цих бренду остаточно потіснили з олімпу Viper.

Але буквально за крок від колишнього фаворита фінішували ще два потужних конкурента – Shineray і Lifan. Непогано додав в продажах і Geon, у якого тепер широкий модельний ряд і були модні новинки. Але в 2018 році йому вже на п'яти наступав Bajaj. Індійські мотоцикли стрімко додавали в продажах весь рік і фінішували з 103% -ою динамікою.

Як бачимо, український Топ-10 і в 2018 році суцільно складається з бюджетних брендів. Але рік був вдалим і для іменитих марок. Так, BMW Motorrad додала в продажах на 33%, Harley-Davidson + 43%, а Ducatti + 57%. А ось японські виробники, як то кажуть, "не зловили хвилю" і особливо не скористалися зростанням українського моторинку.

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Якщо ж аналізувати переваги покупців по класах, то в AUTO-Consulting відзначають помітний спад інтересу в 2018 році до круізерів (-42%), аналогічно втратив і Super Sport. А ось класика, ендуро і скутера, навпаки набирали популярність.

Самий продаваний мотоцикл 2018 року в Україні – це MUSSTANG MT110-2, який розійшовся тиражем майже в 2 тис. штук. Хіт сезону це і LIFAN LF150-2E, з показником 1,5 тис. примірників.

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Якщо ж говорити про імениті бренди, то найбільш продаваним мотоциклом України в 2018 році став HONDA XR 150 LEK, на другому місці – незмінна класика YAMAHA YBR 125. Показово, але в 2018 році в Топ-10 найбільш продаваних брендових мотоциклів увірвалося і нове покоління HONDA GL1800 "Gold Wing".