12:04, сьогодні

Вибір малокубатурного мотоцикла в якості першого, "навчального", цілком виправданий – легкі байки з малопотужним двигуном легко управляються і прощають безліч помилок. Крім того вони економічні і відносно безпечні. Але головна перевага малокубатурників – це доступність.

Індійці зробили акцент на останньому пункті і привезли в Україну новинку – Bajaj Boxer 125X. Він дешевше, ніж вже знайомий багатьом Bajaj Boxer 150 Cross. Його ціна – всього 990 доларів. Приваблива на перший погляд пропозиція? А якщо придивитися уважніше?

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Перше, що насторожує при погляді на таблицю технічних характеристик – 4-ступінчаста коробка передач. Друге – переднє барабанне гальмо. Додайте до цього карбюратор, і складеться враження, що ми повернулися в славні вісімдесяті, коли техніка була простою і чесною, а все що з нею відбувається, завіси виключно від майстерності водія.

Зовнішність Bajaj Boxer 125X під стать технічним характеристикам – ніяких вишукувань одна суцільна практичність. На нього з заводу встановлюють захисні дуги, кожух приводний ланцюга і помаранчеві пружини всередині чорних в задній підвісці. Він всім своїм виглядом дає зрозуміти, що не боїться падінь, поганих доріг і перевантажень.

Сівши в широке і довге сідло розумієш, що і органи управління у Баджаж Боксер 125Х простіше нікуди. Навіть не віриться, що двигун цього мотоцикла запускається кнопкою, адже під правим коліном розташувалася кочерга кік-стартера. Але освоївшись за кілька секунд з кнопками і важелями з подивом виявляєш курок для моргання далеким під лівим вказівним пальцем. Цікаво, кого можна зігнати з дороги на 125 кубовою мотоциклі?

Вгору це вниз

У Bajaj Boxer 125X дуже своєрідна коробка передач. Справа не тільки в тому, що вона 4-ступінчаста, але і в тому, що передачі перемикаються навпаки – щоб підвищити передачу потрібно натиснути лапку вниз, а щоб перемкнутися вниз, потрібно натиснути наверх. Такий "реверсний" алгоритм виводить з ладу відділ мозку, що відповідає за вироблені роками рефлекси. Перші півгодини їзди далися непросто. Прибувши після отримання мотоцикла в їдальню я взяв в праву руку вилку, а в ліву ніж ... і застиг над котлетою з макаронами в повному подиві.

Але смачний обід розставив все на свої місця. Більше в цей день, як і в наступні тестові дні факапів з перемиканням не було. Більш того – виявилося, що задня лапка перемикання, яку можна натискати п'ятою, дуже зручна. У теорії вона дозволяє комфортно керувати мотоциклом в будь-якому взутті. Хоч в шльопанцях. А ще дуже зручно "ловити" нейтралку – 100% результат гарантований з першої спроби. І чому в інших мотоциклах не так?

Меньше газа, больше ям

На холостих 125 кубовий моторчик бурчить приємно, та й на газ відгукується бадьоро. Але щоб їхати по місту трохи швидше основного потоку машин його доводиться гарненько крутити. Передавальні числа підібрані вдало. На першій передачі можна заїхати хоч на вертикальну стіну, друга і третя зближені і непогано розганяють мотоцикл, а четверта дуже довга. На ній можна їхати від 30 до 110 км/год (якщо вірити показанням спідометра, звичайно). Еластичність двигуна порадує і новачків і досвідчених райдерів – тяга зростає рівномірно, пропорційно шуму мотора.

Засмучує лише дрібна, але досить відчутна вібрація від мотора, яка з'являється після 70-80 км/год і стає зовсім вже настирливою ближче 100 км/год можливо це пов'язано з тим, що тестовий мотоцикл був необкатаний? Може кілька сотень кілометрів пробігу в щадному режимі могли б виправити ситуацію? Мені, на жаль, цього перевірити не вдалося.

Але, по правді кажучи, на швидкості більше 80 км/год відчувається і дискомфорт іншого роду, ніяк з вібрацією не пов'язаний. Не надто ефективні барабанні гальма і напівнедорожні шини змушують бути обережними, пам'ятаючи про довгому гальмівному шляху.

Але варто з'їхати з асфальту на ґрунтовку і Boxer 125X немов перетворюється – тепер він в своїй стихії. Досить м'яка передня вилка і пружна, непробивна задня підвіска дозволяють дуже швидко пересуватися по пересіченій місцевості. Навіть двох дорослих, вагою близько 80 кг кожен, Boxer несе граючись – і підвіски і двигуна для такого завдання йому вистачає цілком.

Справа техніки

По частині якості виготовлення Bajaj Boxer 125X досить хороший – це все-таки не китаєць. Але в збірці помилки зустрічаються. Наприклад, на тестовому мотоциклі (можливо від вібрації) ослабли болти кріплення лівої підніжки. Затиснути їх не склало труднощів.

До речі в Boxer 125X є досить непоганий набір інструменту, захований під акумулятором. Здається, з його допомогою можна розібрати і зібрати підлогу мотоцикла.

Взагалі по частині обслуговування Boxer 125X практично ідеальний – гранично проста конструкція, доступні запчастини, які завжди є в наявності майже у кожному обласному центрі (В Україні вже понад 30 дилерів Bajaj) гарантують, що мотоцикл завжди буде на ходу. А ще Bajaj дає два роки гарантії без обмеження пробігу – непогані умови нового для мотоцикла, який коштує дешевше хорошого смартфона.

Технічні характеристики

Bajaj Boxer 125X Тип двигуна: Чотиритактний Об'єм, см3: 124,5 Система пуску: Електрична і кік-стартер Максимальна потужність, к. с.: 10 при 7500 об/хв Максимальний крутний момент при об/хв: 10.49 Nm при 5500 об/хв Витрата палива 1,5 л на 100 км Об'єм паливного бака: 11 л Передня підвіска: Телескопічна,125 мм хід вилки Задня підвіска: 2 амортизатори, з набором регулювань 100 мм Трансмісія: Механічна Кількість передач 4 Привід: Ланцюг Передні гальма: Барабанні, 130мм Задние тормоза: Барабанні, 130мм Передні шини: 3.00х17 Задні шини: 100/90х17 Довжина,мм: 2016 Ширина,мм: 760 Висота.мм: 1128 База,мм: 1285

Ціни деяких запчастин