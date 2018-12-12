Модель протрималась на конвеєрі 20 років!

Японська компанія згортає виробництво легендарного мотоцикла Suzuki Hayabusa після двох декад на конвеєрі і домінування у класі.

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Поява у 1999 році мотоцикла Suzuki Hayabusa, буквально, перевернула світ мотоциклів і мотоспорту. Від своєї появи до наших днів “Хаябуса” був найшвидшим серійним мотоциклом з максималкою у 312 км/год. Лиш нещодавно титул “найшвидшого” змогли відвоювати Ducati Panigale R та Kawasaki Ninja H2.

Фото: Suzuki Hayabusa / Suzuki

Як повідомляє Jalopnik, причиною припинення виробництва Hayabusa стало посилення екологічних стандартів Євро-4, які вступили в силу у 2016 році. Так, мотоциклів екологічні норми теж стосуються. Згідно з новою постановою мотоцикли, які не відповідають цьому стандарту, можна продавати лише до 31 грудня 2018 року. Suzuki Hayabusa з 1,3-літровим атмосферним двигуном підпадає під цю заборону.



Однак любителям надшвидкої техніки не варто засмучуватись, оскільки японська компанія продовжила свої права на товарний знак Hayabusa. А це означає, що у найближчому майбутньому на світ може з’явитись гідна заміна для цієї моделі. Можливо, що третє покоління байка отримає турбований двигун.

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