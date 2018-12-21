Унікальний шестиколісний Wrangler у стилі стім-панк продають у США, щоправда, без силового агрегата.

Кастомайзери ательє Hauk Designs зі штату Пенсільванія створили, напевно, найнезвичайніший Jeep Wrangler у світі – з паровим двигуном і у подобі локомотива.

Це виглядає як абсолютне безумство, як декорація для фільму, але воно справжнє і їздить! До речі, назва цього транспорту підтверджує безумство проекту, оскільки Loco у перекладі з іспанської – божевільний.

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Та найцікавіше те, що Jeep Wrangler Loko Hauk обладнали паровим двигуном V4, який працює на звичайнісінькій воді. Таким чином автомобіль можна вважати еко-каром, адже він не виробляє шкідливих викидів. Творцям проекту вдалось поєднати паровий двигун з шестиступінчатою механічною коробкою передач.

Фото: Hauk Designs Jeep Wrangler Loko Hauk / Hauk Designs

Як і у випадку з сучасними електрокарами та іншим еко-транспортом, головний недолік машини – запас ходу. 55-літровий бак води дозволяє подолати до 2,5 км шляху, після чого доведеться зупинитись біля криниці і поповнити резервуар. Максимальна швидкість автомобіля також не назвеш вражаючою – усього 50 км/год.

Компанія Haük Designs виставила позашляховик-паровоз на продаж, не вказуючи ціну. Продається Loko Hauk без парового двигуна. А поки цей унікальний Jeep не продано, він житиме у музеї паровозів.

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