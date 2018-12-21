Мінський автозавод представив машину на шасі МАЗ-5309RR для трофі-рейду.

Ралійна вантажівка команди “МАЗ СПОРТ АВТО” отримала назву МАЗ-6440RR. Це “солянка” з різних частин серійних машин Мінського автозаводу.

Також цікаво: Люди в чорному: Інтернешнл – нові суперагенти, нові супертачки і знайомі прибульці

МАЗ-6440RR для Дакар-2019 побудований на шасі нинішньої спортивної машини команди “МАЗ СПОРТ АВТО” МАЗ-5309RR. Минулого року вона здобула срібло у загальному заліку Дакар-2018.

Кабіну для вантажівки запозичили у серійного МАЗ-5440, а капот – у тягача МАЗ-6440PA. Кузов автомобіля уиготовлений зі скловолокна. Зміщення кабіни до центру дозволило поліпшити баланс ваги машини відносно осі, розвантажити передній міст і знизити небезпеку для екіпажу.

Фото: МАЗ-6440RR команди “МАЗ СПОРТ АВТО” для Дакар-2019 / Motor

Маса 7-метрової вантажівки з запасними колесами і екіпажем – 9,6 тонни. Вона оснащена 12,5-літровим турбодизелем Gyrtech G-13 потужністю у 960 кінських сил і з крутним моментом у 4500 Нм. Агрегат поєднано з автоматичною коробкою передач Allison. Також у білоруському боліді встановлено ресори Weweler, амортизатори Reiger, мости SISU і роздавальну коробку ZF. Максимальна швидкість МАЗ-6440RR – 140 км/год. Паливний бак вміщує 1000 літрів.

Також цікаво: Американці визнали більш безпечними японські та корейські машини