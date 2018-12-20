Лише одна американська модель потрапила у короткий список кращих.

Незалежна організація IIHS за результатами краш-тестів виставила оцінки новим автомобілям на ринку США. Спипок найбезпечніших майже повністю складається з іноземних моделей.

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Найвищий рейтинг Top Safety Pick + від IIHS цього року отримали 30 моделей, тоді як минулого лише 15. І це тим більш важливо, оскільки експерти цього року посилили вимоги до тестування і оцінки безпеки автомобілів. Окрім тридцятки кращих, є ще 17 моделей, котрі трохи не дотягли до потрібної суми балів, аби стати відмінниками, через низькі оцінки оптику.

Найбільшу кількість нагород Top Safety Pick та Top Safety Pick + отримали моделі Hyundai. Переважну більшість з 30 авто складають японські та корейські бренди. У списку кращих є Mercedes, BMW та Audi, однак, що дивно, жодної моделі Volvo. IIHS стверджує, що це так, оскільки у Volvo відсутність результатів одного з тестів.



Фото: Chrysler Pacifica 2018 / Chrysler

З усіх автомобілів, представлених на ринку США від американських марок, лише Chrysler Pacifica спромігся отримати звання Top Safety Pick. Минулого року ця модель отримала таку ж відзнаку. І тут вже дивно, що Tesla не змогла узяти навіть Top Safety Pick, не кажучи вже про “плюс”.



З повним списком найбезпечніших автомобілів 2018 року за версією можна ознайомитись на сайті IIHS.

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