На ньому ще можна здобути не одну перемогу. А можна законсервувати для колекції.

На аукціоні Leclere Motorcars пустять з молотка бойовий позашляховик Citroën ZX, побудований в 1991 році для участі в ралі-рейдах. Автомобіль приймав участь у п'яти гонках за команду Citroen Sport

Citroën ZX Rallye Raid оснащено дволітровим турбованим мотором, розташованим в межах бази, котрий генерує 330 к.с. Він поєднаний з семиступінчатою механічною коробкою передач і має задній привід. Болід важить усього 1450 кілограмів та може рухатись з максимальною швидкістю до 205 км/год.

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Фото: Citroën ZX Rallye Raid / Classic Driver

Автомобіль укомплектований диференціалом, кузовом з вуглепластика, посиленого кевларом, а також каркас безпеки. Три роки тому позашляховик пройшов процедуру повного відновлення. Усі основні вузли й агрегати відмінно працюють, не діє лише маршрутний комп'ютер.

У 1991 році, у своєму другому сезоні ралі-рейду, Citroën ZX Rallye Raid, пілотований фінським гонщиком Арі Ватаненом здобув чимало перемог: у ралі Париж-Тріполі-Дакар – перше місце, на Баха Арагон – третє місце, а у “Ралі Фараонів” – перше, друге та третє місця.

Орієнтовна вартість Citroën ZX Rallye Raid – 160-190 тисяч євро – не надто значна сума, зважаючи на легендарну історію моделі та її чималий потенціал.

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