Меткий продавець вирішив скористатись ажіотажем довкола дебюту нового покоління спорткара і з лихвою збути свій товар, за який сам заплатив лише $120 тисяч.

Лиш на початку цього місяця колекційна Toyota Supra 1994 року випуску з пробігом у 11 тисяч кілометрів була продана за $121 тисячу доларів, а вже зараз її намагаються перепродати за $500 тисяч.

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Toyota Supra четвертого покоління була продана третього січня 2019 року за 121 тисячу доларів. Спорткар має ідеальний стан колекційної машини, пробіг у 11,4 тисяч кілометрів (7111 миль) та культовий двигун.

Фото: Toyota Supra 4 покоління / Carscoops

Навряд чи відтоді у бажанику “Супри” з’явилась золота “Феррарі”, що могло б пояснити раптове здорожчання японського спорткара більш ніж втричі. Інше можливе пояснення – бажання кмітливого продавця використати собі на користь прем’єру п’ятого покоління Toyota Supra.

Автомобіль був виставлений на продаж автосалоном Chicago Northside Toyota, котрий поки що не прокоментував причини раптового підвищення ціни на канонічну Supra, повідомляє видання Сarscoops.

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