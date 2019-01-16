Находчивый продавец решил воспользоваться ажиотажем вокруг выхода нового поколения спорткара и с лихвой сбыть свой товар, за который сам заплатил только $120 тысяч.

Лишь в начале этого месяца коллекционная Toyota Supra 1994 года выпуска с пробегом в 11 тысяч километров была продана за $121 тысячу долларов, а уже сейчас ее пытаются перепродать за $500 тысяч.

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Toyota Supra четвертого поколения была продана третьего января 2019 года за 121 тысячу долларов. Спорткар имеет идеальное состояние коллекционной машины, пробег в 11,4 тысяч километров (7111 миль) и культовый двигатель.

Фото: Toyota Supra 4 поколения / Carscoops

Вряд ли с тех пор в багажнике “Супры” появилась золотая “Феррари”, что могло бы объяснить внезапное подорожание японского спорткара более чем втрое. Другое возможное объяснение – желание сообразительного продавца использовать себе на пользу премьеру пятого поколения Toyota Supra.

Автомобиль был выставлен на продажу автосалоном Chicago Northside Toyota, который пока не прокомментировал причины внезапного повышения цены на каноническую Supra, сообщает издание Сагѕсоорѕ.

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