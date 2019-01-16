Некоторые из этих новинок достанутся и украинцам.

NAIAS – Международное Североамериканское автошоу или, проще говоря, автосалон в Детройте, который традиционно является местом премьер автомобилей, ориентированных на местный рынок, однако есть и исключения из этого правила.

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В наше время все больше технологических новинок автомобильной индустрии представляют на выставке электроники CES в Лас Вегасе, но "город моторов" – Детройт, все еще остается главной автомобильной сценой США. Вот главные серийные новинки NAIAS 2019 года.

Cadillac XT6

Большой кроссовер от Cadillac имеет три ряда сидений и становится на ступеньку выше, чем пятиместный XT5, с которым новичок делит платформу. Кроссовер будет предлагаться с атмосферным 3.6 V6 мощностью 314 л.с. и девятипозиционным автоматом. В базовой комплектации привод будет переднеприводным, зато во всех версий XT6 будут адаптивные амортизаторы, а в исполнении Sport – регулируемая подвеска и более острое рулевое управление.

Ford Explorer

Шестое поколение Explorer вернулось к традиционной компоновке с продольным расположением двигателя, а платформу позаимствовало у Lincoln Navigator. На выбор семиместного кроссовера предлагается четыре варианта двигателей, три из которых – турбированные. Наименьшим является четырехцилиндровый 2.3 EcoBoost мощностью 304 л.с., за которым следует 3.0 V6 EcoBoost 370 л.с. в обычной версии и более 400 в исполнении ST. Отдельную нишу занимает Explorer с гибридной силовой установкой на базе атмосферного 3.3 V6. Трансмиссия – новая автоматическая на 10 передач. Базовая версия имеет задний привод.

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Ford Mustang Shelby GT500

Самый мощный серийный Mustang из когда-либо выпущенных. Под капотом скрывается 5,2-литровый V8 с нагнетателем, что производит более 710 л.с. Крутящий момент в официальных данных не указан, однако по слухам он достигает 880 ньютонметров. Так или иначе, первую сотню заднеприводное купе GT500 разменивает чуть более чем за 3 секунды. Новый "Джи-е 500" отправил в отставку механику, взяв на вооружение семиступенчатый “робот” с двумя сцеплениями фирмы Tremeс.

Kia Telluride

Флагманский кроссовер Kia Telluride вышел крупнее своего предшественника – Mohave. И даже большим за полуплатформенный Hyundai Palisade. Модель будет предлагаться в США с единственным мотором – атмосферным 3.8 GDI V6 мощностью 295 л.с. Он скомпонован с восьмипозиционным автоматом. Привод в базовых версий будет на переднюю ось. Салон Telluride может быть семи или восьмиместный. Выпускаться Telluride в США сначала только для местного рынка, а со временем может появиться и у наших дилеров.

Lexus RC F Track Edition

Еще динамичнее, еще красивее и еще дороже – новое спорткупе от Lexus прибыло в США. Спорткар RC Track Edition получил пятилитровый атмосферный V8 мощностью в 479 лошадей 473. Европейской версии обещано несколько меньше, из-за новых эко-норм. Американская версия RC F Track Edition разгоняется до 60 миль в час за 3,96 секунды.

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Ram 2500/3500

Вслед за меньшим Ram 1500, который сменил поколения прошлого года, в этом году обновились и тяжелые пикапы с индексами 2500 и 3500. Пикапы получили жесткую и при этом легкую раму. Грузоподъемность Ram 2500 составляет 1837 кг, а версия 3500 со спаренными колесами на задней оси, почти 3,5 тонны. Также крупнейший Ram может буксировать прицеп массой до 16 тонн. Базовый двигатель – атмосферный V8 объемом 6,4 литра, который генерирует 416 лошадиных сил мощности. Он сочетается с восьмипозиционный АКП ZF. Топовым мотором является шестицилиндровый турбодизель Cummins мощностью в 406 л.с. и крутящим моментом в 1356 Нм. Такой двигатель предлагается только с шестиступенчатым “автоматом”.

Toyota Supra

Возвращение легенды. Так называют дебют пятого поколения спорткара Toyota Supra. Кстати, официальное название новой модели GR Supra, что обозначает таким образом участие ателье Gazoo Racing в разработке автомобиля. Еще одним партнером в создании "Супры" стала компания BMW, от которой японский спорткар получил платформу и силовые агрегаты (двигатель BMW B58 мощностью 340 л.с. и восьмиступинчатий “автомат” с активным задним дифференциалом). Другой стороной сотрудничества стало появление родстера BMW Z4, который оказался мощнее Supra. При этом японцам удалось сделать свой спорткар проворнее: Supra разгоняется до первой сотни за 4,3 секунды вместо 4,5 у BMW. Выпускаться японский спорткар на заводе Magna Steyr в австрийском городе Грац – там где и Z4. Стоимость в США начинается с отметки в 50 тысяч долларов.

Volkswagen Passat

Эта премьера важна только для американцев, поскольку новый Passat для США является совершенно другим, чем европейский. Знакомый нам Passat B9 построен на платформе MQB, тогда как американский седан остался на старой базе PQ46. Причем двигатели обновленной модели также оставили старые. Фольксвагеновцы не скрывают, что таким образом хотели сэкономить, ведь спрос на седаны постоянно падает. Шестиступенчатый автомат – также от предыдущего поколения Passat. Только внутри седан заметно обновился и получил несколько новых электронных систем.

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