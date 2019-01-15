Все верно, он будет мощнее даже суперкара Ford GT.

По сей день самым мощным дорожным автомобилем марки Ford был суперкар Ford GT, однако представленный на автосалоне в Детройте новый Ford Mustang Shelby GT500 отнимет у него этот титул.

Многолетнее противостояние Ford Mustang, Chevrolet Camaro и Dodge Challenger продолжается. Один за одним американские марки выводят все более мощные и быстрые спортивные купе и последнее слово на сегодня за Mustang GT500.

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Под капотом нового GT500 установлен мощный 5,2-литровый V8, которому дали имя Predator. В его основе лежит атмосферник Voodoo, известный по модификации GT350, который оборудован нагнетателем Roots объемом 2,65 л. Мощность купе превышает 700 л.с. (против 655 у суперкара Ford GT). Динамические показатели модели названы приблизительно: ускорение до сотни за 3,5 секунды, а спринт в 402 метра менее чем за 11 секунд.

Фото: Ford Mustang Shelby GT50 2020 / Ford

Shelby GT500 первым среди Ford Mustang получит преселективную роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Коробка передач имеет пять режимов работы: normal, slippery, sport, drag и track, а также имеет функцию Launch control.

Все изменения во внешности продиктованы аэродинамикой и необходимостью охлаждения агрегатов. Shelby GT500 имеет шесть радиаторов, поэтому площадь переднего воздухозаборника в сравнении с версией GT350 увеличена на 50%. Также предложены два пакета опций. Carbon Fiber Track Package – это легкие карбоновые колеса, другой обвес, шины Pilot Sport Cup 2 и отсутствуют задние сиденья. А Handling Package предусматривает регулируемые верхние опоры передних стоек подвески и другой передний сплиттер.

Цена нового купе пока не объявлена, но учитывая начальную стоимость версии GT350 в 59 тысяч долларов, можно предположить, что Mustang GT500 завесит на все 100 тысяч. Начало продаж новинки намечено на осень, тогда же станут известны цены.

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