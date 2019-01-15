Создатели концепта попытались совместить в одном автомобиле лучшее от трех классов: кроссоверов, седанов и спорткаров.

Nissan показала в Детройте электрический концепт под названием IMs, предсказывающий появление нового класса. Японцы называют это “elevated sports sedan” – высокий спортивный седан.

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Полноприводный электрический кроссовер Nissan IMs оснащен парой электродвигателей, каждый из которых приводит свою ось. Мощность силовой установки концепта достигает 483 л. с. (360 кВт), крутящий момент – 800 Нм. Под полом размещен блок аккумуляторов на 115 кВт*ч, который обеспечивает IMs запас хода в 610 км.

Фото: концепт Nissan IMs / Nissan

Концепт имеет длину 4845 мм при колесной базе в 2900 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1500 мм.

В “лице” нового концепта читаются черты позапрошлогоднего прототипа Nissan IMx. Здесь также используется сочетание плавных и резких линий, как и схема открывания против хода движения задних дверей.

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Внутренняя среда концепта, несмотря на всю ее футуристичность, представляется не такой уж далекой от реальности. Главными особенностями интерьера IMs является руль, который складывается и задний ряд сидений, что трансформируется из четырехместного в двухместный. Последняя “фишка” получила название Premier Seat.

Фото: интерьер концепта Nissan IMs / Nissan

Концепт также получил свежую автомобильную систему I2V (Invisible-to-Visible), представленную на CES 2019. Она объединяет информацию от своих сенсоров и датчиков других автомобилей и от “умной инфраструктуры” в единое целое с помощью облачного хранилища, а затем визуализирует результат водителю.

Как и в случае с концептом Nissan IMx, “высокий спортивный седан” Nissan IMs за несколько лет должен появиться в списке моделей японской марки в виде серийной модели.

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