Творці концепту спробували поєднати в одному автомобілі краще від трьох класів: кросоверів, седанів та спорткарів.

Nissan показала у Детройті електричний концепт під назвою IMs, що пророкує появу нового класу. Японці називають це “elevated sports sedan” – високий спортивний седан.

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Повнопривідний електричний кроссовер Nissan IMs оснащений парою електродвигунів, кожен з яких приводить свою вісь. Потужність силової установки концепта сягає 483 к.с. (360 кВт), крутний момент – 800 Нм. Під підлогою розміщено блок акумуляторів на 115 кВт*год, котрий забезпечує IMs запас ходу у 610 км.

Фото: концепт Nissan IMs / Nissan

Концепт має довжину 4845 мм при колісній базі у 2900 мм, ширина – 1900 мм, а висота – 1500 мм.

У “обличчі” нового концепту читаються риси позаторішнього прототипу Nissan IMx. Тут також використовується поєднання плавних і різких ліній, як і схема відкривання проти ходу руху задніх дверцят.

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Внутрішнє середовище концепта, незважаючи на усю його футуристичність, вигядає не таким вже далеким від реальності. Головними особливостями інтер’єру IMs є кермо, що складається та задній ряд сидінь, який трансформується з чотиримісного у тримісний. Остання “фішка” отримала назву Premier Seat.

Фото: інтер’єр концепта Nissan IMs / Nissan

Концепт також отримав свіжу автомобільну систему I2V (Invisible-to-Visible), представлену на CES 2019. Вона об'єднує інформацію від своїх сенсорів і датчиків інших автомобілів та від “розумної інфраструктури” в єдине ціле за допомогою хмарного сховища, а потім візуалізує результат водієві.



Як і у випадку з концептом Nissan IMx, “високий спортивний седан” Nissan IMs за кілька років має з’явитись у списку моделей японської марки у вигляді серійної моделі.

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