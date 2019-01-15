Усе вірно, він буде потужнішим навіть за суперкар Ford GT.

Донині найпотужнішим дорожнім автомобілем марки Ford був суперкар Ford GT, однак представлений на автосалоні у Детройті новий Ford Mustang Shelby GT500 відніме у нього цей титул.

Багаторічне протистояння Ford Mustang, Chevrolet Camaro та Dodge Challenger триває. Один за одним американські марки виводять усе потужніші і швидші спортивні купе і останнє слово на сьогодні за Mustang GT500.

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Під капотом нового GT500 встановлено потужний 5,2-літровий V8, якому дали ім’я Predator. У його основі лежить атмосферник Voodoo, відомий по модифікації GT350, котрий обладнано нагнітачем Roots об'ємом 2,65 л. Потужність купе перевищує 700 к.с. (проти 655 у суперкара Ford GT). Динамічні показники моделі названі приблизні: прискорення до сотні за 3,5 секунди, а спринт у 402 метри – менш ніж за 11 секунд.

Фото: Ford Mustang Shelby GT50 2020 / Ford

Shelby GT500 першим серед Ford Mustang отримає преселективну роботизовану трансмісію з двома зчепленнями. Коробка передач має п'ять режимів роботи: normal, slippery, sport, drag і track, а також має функцію Launch control.

Всі зміни в зовнішності продиктовані аеродинамікою і необхідністю охолодження агрегатів. Shelby GT500 має шість радіаторів, тому площа переднього повітрозабірника в порівнянні з версією GT350 збільшена на 50%. Також запропоновані два пакети опцій. Carbon Fiber Track Package – це легкі карбонові колеса, інший обвіс, шини Pilot Sport Cup 2 і відсутні задні сидіння. А Handling Package передбачає регульовані верхні опори передніх стійок підвіски і інший передній спліттер.



Ціна нового купе поки не оголошена, та враховуючи початкову вартість версії GT350 у 59 тисяч доларів, можна припустити, що Mustang GT500 заважить на усі 100 тисяч. Початок продажів новинки намічено на осінь, тоді ж стануть відомі ціни.

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