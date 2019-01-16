Деякі з цих новинок дістануться й українцям.

NAIAS – Міжнародне Північноамериканське автошоу чи, простіше кажучи, автосалон в Детройті, традиційно є місцем прем’єр автомобілів, орієнтованих на місцевий ринок, однак є й виключення з цього правила.

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У наш час все більше технологічних новинок автомобільної індустрії представляють на виставці електроніки CES в Лас Вегасі, та “місто моторів” – Детройт, усе ще лишається головною автомобільною сценою США. Ось головні серійні новинки NAIAS 2019 року.

Cadillac XT6

Великий кросовер від Cadillac має три ряди сидінь і стає на сходинку вище, ніж п'ятимісний XT5, з яким новачок ділить платформу. Кросовер пропонуватиметься з атмосферним 3.6 V6 потужністю 314 к.с. та дев'ятипозиційним автоматом. У базовій комплектації привід буде передньопривідним, зате в усіх версій XT6 будуть адаптивні амортизатори, а у виконанні Sport – регульована підвіска і більш гостре рульове управління.

Ford Explorer

Шосте покоління Explorer повернулось до традиційного компонування з поздовжнім розташуванням двигуна, а платформу запозичив у Lincoln Navigator. На вибір семимісному кросоверу пропонується чотири варіанти двигунів, три з яких – турбовані. Найменшим є чотирициліндровий 2.3 EcoBoost потужністю 304 к.с., за яким йде 3.0 V6 EcoBoost на 370 к.с. у звичайній версії та більше 400 у виконанні ST. Окрему нішу займає Explorer з гібридною силовою установкою на базі атмосферного 3.3 V6. Трансмісія – нова автоматична на 10 передач. Базова версія має задній привід.

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Ford Mustang Shelby GT500

Найпотужніший серійний Mustang з будь-коли випущених. Під капотом ховається 5,2-літровий V8 знагнітачем, що продукує більше 710 к.с. Крутний момент в офіційних данних не вказано, однак за чутками він сягає 880 ньютонметрів. Так чи інакше, першу сотню задньопривідне купе GT500 розмінює трохи більш ніж за 3 секунди. Новий “Джи-ті 500” відправив у відставку механіку, узявши на озброєння семиступінчатий “робот” з двома зчепленнями фірми Tremeс.

Kia Telluride

Флагманський кросовер Kia Telluride вийшов більшим за свого попередника – Mohave. І навіть більшим за співплатформенний Hyundai Palisade. Модель пропонуватиметься у США з єдиним мотором – атмосферним 3.8 GDI V6 потужністю 295 к.с. Він скомпонований з восьмипозиційним автоматом. Привід у базових версій буде на передню вісь. Салон Telluride може бути семи- або восьмимісним. Випускатиметься Telluride у США спочатку лише для місцевого ринку, а з часом може з’явитись і в наших дилерів.

Lexus RC F Track Edition

Ще динамічніше, ще гарніше і ще дорожче – нове спорткупе від Lexus прибуло у США. Спорткар RC Track Edition отримав п’ятилітровий атмосферний V8 потужністю у 479 коней 473. Європейській версії обіцяно дещо менше, через нові еко-норми. Американська версія RC F Track Edition розганяється до 60 миль на годину за 3,96 секунди.

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Ram 2500/3500

Слідом за меншим Ram 1500, котрий змінив покоління минулого року, цьогоріч оновились і важкі пікапи з індексами 2500 та 3500. Пікапи отримали жорсткішу і при цьому легшу раму. Вантажопідйомність Ram 2500 складає 1837 кг, а версія 3500 зі спареними колесами на задній осі, майже 3,5 тонни. Також найбільший Ram може буксирувати причіп масою до 16 тонн. Базовий двигун – атмосферний V8 об’ємом 6,4 літри, котрий генерує 416 кінських сил потужності. Він поєднується з восьмипозиційною АКП ZF. Топовим мотором є шестициліндровий турбодизель Cummins потужністю у 406 к.с. і крутним моментом у 1356 Нм. Такий двигун пропонується лише з шестиступінчатим “автоматом”.

Toyota Supra

Повернення легенди. Так називають дебют п’ятого покоління спорткара Toyota Supra. До речі, офіційна назва нової моделі GR Supra, позначаючи таким чином участь ательє Gazoo Racing у розробці автомобіля. Ще одним партнером у створенні “Супри” стала компанія BMW, від якої японський спорткар отримав платформу і силові агрегати (двигун BMW B58 потужністю 340 к.с. і восьмиступінчатий “автомат” з активним заднім диференціалом). Зворотним боком співпраці стала поява родстера BMW Z4, котрий виявився потужнішим за Supra. При цьому японцям вдалось зробити свій спорткар прудкішим: Supra розганяється до першої сотні за 4,3 секунди замість 4,5 у BMW. Випускатиметься японський спорткар на заводі Magna Steyr в австрійському місті Грац – там де й Z4. Вартість у США починається з позначки у 50 тисяч доларів.

Volkswagen Passat

Ця прем’єра важлива лише для американців, оскільки новий Passat для США є абсолютно іншим, ніж європейський. Знайомий нам Passat B9 збудовано на платформі MQB, тоді як американський седан залишився на старій базі PQ46. При чому двигуни оновленій моделі також залишили старі. Фольксвагенівці не приховують, що таким чином хотіли зекономити, адже попит на седани постійно падає. Шестиступінчатий автомат – також від попереднього покоління Passat. Лиш всередині седан помітно оновився та отримав кілька нових електронних систем.

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