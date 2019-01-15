У Детройті показали перший кросовер з нового покоління майбутніх електро-Кадиллаків.

Бренд Cadillac буде повністю електричним. Про це повідомляє офіційний прес-реліз компанії, однак у ньому не сказано, як називається перший електрокар бренду.

Cadillac посідає найвищий щабель за престижем серед брендів, що належать General Motors. Саме з Каділлак концерн вирішив розпочати масову електрифікацію.

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Представлений на автосалоні у Детройті концепт демонструє нову електромобільну архітектуру, на основі якої буде створено кілька моделей різних класів.

Представники компанії заявили, що нова платформа для електромобілів від General Motors буде орієнтована на створення цілого сімейства комерційно успішних моделей. Вона буде максимально гнучкою, що дозволить будувати на її основі електромобілі з будь-яким типом кузова і підтримкою передньопривідних, задньопривідних і повнопривідних конфігурацій.

Залежно від конкретної моделі і запитів споживачів, виробник буде варіювати ємність акумуляторних батарей, забезпечуючи необхідний баланс запасу ходу і вартості електромобіля. Використання єдиної платформи дозволить скоротити час розробки нових моделей і знизити їх вартість.

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