В Детройте показали первый кроссовер нового поколения будущих электро-Кадиллаков.

Бренд Cadillac будет полностью электрическим. Об этом сообщает официальный пресс-релиз компании, однако в нем не сказано, как называется первый электрокар бренда.



Cadillac анимает самую высокую ступень по престижу среди брендов, принадлежащих General Motors. Именно с Кадиллак концерн решил начать массовую электрификацию.

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Представленный на автосалоне в Детройте концепт демонстрирует новую электромобильную архитектуру, на основе которой будут созданы несколько моделей разных классов.

Представители компании заявили, что новая платформа для электромобилей от General Motors будет ориентирована на создание целого семейства коммерчески успешных моделей. Она будет максимально гибкой, что позволит строить на ее основе электромобили с любым типом кузова и поддержкой переднеприводных, заднеприводных и полноприводных конфигураций.

В зависимости от конкретной модели и запросов потребителей, производитель будет варьировать емкость аккумуляторных батарей, обеспечивая необходимый баланс запаса хода и стоимости электромобиля. Использование единой платформы позволит сократить время разработки новых моделей и снизить их стоимость.

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