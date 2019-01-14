Нове покоління німецького седана готується до дебюту у США. Американському "Пассату" дістався дизайн від китайської моделі.

Volkswagen Passat 2020 нового покоління, призначений для американського ринку, розсекречено до офіційної прем'єри. Модель оновилась зовні й в всередині, платформа й агрегати лишились старими.

Нагадаємо, у США та Китаї “Фольксваген” продає зовсім інший Passat, який недоступний на інших ринках. Так, глобальна модель, доступна і в Україні, побудована на платформі MQB, випускається в кузовах седан та універсал, а заводський індекс 8 покоління моделі – B8. Дебютувала вона у 2014 році.

Також цікаво: Оптична ілюзія: Suzuki Jimny проти Mercedes G-Клас

Passat, призначений для Китаю і США доступний лише у кузові седан, побудований на платформі PQ46 і має індекс NMS. А дебютував такий седан у 2011 році.

Китайський Passat змінив покоління в 2018 році, “пересівши” на глобальну платформу MQB. Американцям же лишили шасі PQ46. Кажуть, що заради економії, мовляв сегмент седанів не надто прибутковий у США. Між рядків також можна прочитати і легку образу на Америку, де почався пекельний кошмар Volkswagen під назвою дизельгейт.



Фото: 2020 Volkswagen Passat / Jalopnik

Зовні американська версія практично повністю відтворює модель для Китаю. Різниця в дрібних деталях – інша радіаторна решітка та задні ліхтарі, а з кришки багажника зникла хромована смужка. На фото, що потрапили у Мережу, Passat 2020 показаний з опційним пакетом R-Line, котрий означає більш агресивний передній бампер і оригінальні двоколірні диски, які компанія раніше використала для тізерної кампанії.

Навідміну від китайської версії, американському Passat лиш злегка оновили передню панель, панель приладів та освіжили мультимедійну систему.



Фото: Салон американської версії нового покоління Volkswagen Passat 2020 / Jalopnik

Відмова від MQB означає, що в Америці у VW Passat не буде гібридної версії. Урізаний бюджет також означає, що Пассат 2020 модельного року буде представлений у США зі старим дволітровим TSI у поєднанні з шестиступінчатим “автоматом”. Навіть потужність двигуна не зміниться – він видаватиме 176 к.с. лиш додасть у крутному моменті з 250 до 280 Нм.

На американський ринок седан вийде в середині поточного року, ціна поки не оголошена. Глобальна ж версія VW Passat цього року може показатись з плановим фейсліфтингом.

Також цікаво: Календар автоновинок 2019 року: найбільш очікувані моделі