Автомобіль збираються представити на автосалоні в Детройті.

Так, кросовери сьогодні шалено популярні. Та в США компанія Volkswagen, не зважаючи на усі негаразди, протягом 2018 року продала 4,25 мільйони седанів. А значить і на нове покоління Passat будуть покупці.

Також цікаво: Офіційні фото BMW 7 неофіційно потрапили у Мережу

Компанія Volkswagen USA продовжує порційно видавати інформацію про американську версію нового Пассат. Прем’єра новинки очікується на автосалоні в Детройті.

Показали фольксвагенівці небагато: усього лиш одне колесо – 19-дюймовий легкосплавний диск з шиною Continental ContiPro. Це зображення натякає на спортивне виконання Passat R-Line, оскільки інші модифікації отримають 17- і 18-дюймові колеса.

Фото: Volkswagen Passat 2020 / Volkswagen

Більш серйозних змін в новому Passat не буде. Автомобіль збереже колишню платформу і знайомий 2-літровий турбомотор потужністю 174 к.с. Випуск нового Volkswagen Passat налагодять на заводі в Чатануга, штат Теннессі, де робили попереднє покоління седана і ведеться випуск кросовера Volkswagen Atlas.

Також цікаво: Календар автоновинок 2019 року: найбільш очікувані моделі