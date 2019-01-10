Автомобиль собираются представить на автосалоне в Детройте.

Так, кроссоверы сегодня безумно популярны. И в США компания Volkswagen, несмотря на все трудности, в течение 2018 года продала 4,25 миллиона седанов. А значит и на новое поколение Passat будут покупатели.

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Компания Volkswagen USA продолжает порционно выдавать информацию об американской версии нового Пассат. Премьера новинки ожидается на автосалоне в Детройте.

Показали Фольксваген немного: всего лишь одно колесо – 19-дюймовыми легкосплавными дисками с шиной Continental ContiPro. Это изображение намекает на спортивное выполнение Passat R-Line, поскольку другие модификации получат 17- и 18-дюймовые колеса.

Фото: Volkswagen Passat 2020 / Volkswagen

Более серьезных изменений в новом Passat не будет. Автомобиль сохранит прежнюю платформу и знакомый 2-литровый турбомотор мощностью 174 л.с. Выпуск нового Volkswagen Passat наладят на заводе в Чатануга, штат Теннесси, где делали предыдущее поколение седана и ведется выпуск кроссовера Volkswagen Atlas.

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