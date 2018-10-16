Це версія для Китаю. Європейська може відрізнятись.

Volkswagen представив нове покоління седану Passat для китайського ринку.

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Новий китайський Passat сильно відрізняється від нинішньої європейської моделі. Габарити нового “Пассат” не названі, однак, судячи з фото, ринку піднебесної адресована машина з подовженою колісною базою. Імовірно буде й звичайна версія седана, котра також буде більшою за актуальний європейський В8.

Фото: Новий Volkswagen Passat для китайського ринку.

З точки зору дизайну, китайський Passat перегукується з чотиридверним купе Arteon. Особливо у профіль, адже новий седан має похилі задні стійки, як і “Артеон”.

Портал VWvortex не наводить технічних подробиць про новий Passat для Китаю. Та очікується, що європейський Volkswagen Passat 2019 отримає новий 1,5-літровий TSI потужністю приблизно у 150 к.с., який вже використовується в Golf та інших моделях. Він замінить нинішній 1.4 TSI. А версія GTE PHEV матиме більший запас ходу на електротязі.

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