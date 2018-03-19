Рішення вже ухвалене, однак остаточної дати запуску нової модифікації поки що немає.

Volkswagen підтвердив, що версія флагманського ліфтбека Arteon з кузовом універсал (або шутінг-брейк) вже почала розроблятися, повідомляє AutoExpress.

Цілком можливо, що модифікація з новим кузовом матиме новий потужний двигун на шість циліндрів, який зараз розробляється компанією. На сьогодні в Європі немає легкових моделей Volkswagen на платформі MQB з 6-циліднровим двигуном. Цей же мотор використовуватиметься на моделі Atlas.

Один з можливих варінтів зовнішнього вигляду універсалу VW Arteon (неофіційне фото).

Окрім того, Arteon в кінці цього року буде запущений в США і Китаї.

Нагадаємо, що Volkswagen клонує китайский автомобіль.