Новое поколение немецкого седана готовится к дебюту в США. Американскому Пассату достался дизайн от китайской модели.

Volkswagen Passat 2020 нового поколения, предназначенный для американского рынка, рассекречены до официальной премьеры. Модель обновилась внешне и в внутри, платформа и агрегаты остались старыми.

Напомним, в США и Китае "Фольксваген" продает совершенно другой Passat, который недоступен на других рынках. Так, глобальная модель, доступная и в Украине, построенная на платформе MQB, выпускается в кузовах седан и универсал, а заводской индекс 8 поколения модели – B8. Дебютировала она в 2014 году.

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Passat, предназначенный для Китая и США доступен только в кузове седан, построенный на платформе PQ46 и имеет индекс NMS. А дебютировал такой седан в 2011 году.

Китайский Passat сменил поколение в 2018 году, "пересев" на глобальную платформу MQB. Американцам же оставили шасси PQ46. Говорят, что ради экономии, мол сегмент седанов не слишком прибыльный в США. Между строк можно прочитать и легкую обиду на Америку, где начался адский кошмар Volkswagen под названием “дизельгейт”.



Фото: 2020 Volkswagen Passat / Jalopnik

Внешне американская версия практически полностью воспроизводит модель для Китая. Разница в мелких деталях – другая радиаторная решетка и задние фонари, а с крышки багажника исчезла хромированная полоска. На фото, попавшие в Сеть, Passat 2020 показан с опциональным пакетом R-Line, который означает более агрессивный передний бампер и оригинальные двухцветные диски, которые компания ранее использовала для тизерной кампании.

В отличие от китайской версии, американскому Passat лишь слегка обновили переднюю панель, панель приборов и освежили мультимедийную систему.



Фото: Салон американской версии нового поколения Volkswagen Passat 2020 / Jalopnik

Отказ от MQB означает, что в Америке в VW Passat не будет гибридной версии. Урезанный бюджет также означает, что Пассат 2020 модельного года будет представлен в США со старым двухлитровым TSI в сочетании с шестиступенчатым “автоматом”. Даже мощность двигателя не изменится – он будет выдавать 176 л.с. лишь добавит в крутящем моменте с 250 до 280 Нм.

На американский рынок седан выйдет в середине текущего года, цена пока не объявлена. Глобальная же версия VW Passat этом году может показаться с плановым фейслифтингом.

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