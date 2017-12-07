Презентовано перший спорткар під назвою S1.

Минулого року американську компанію Saleen придбала китайська корпорація Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation. Днями було презентовано спорткар Saleen S1.

Це вже третя модель компанії під новим керівництвом, після S302 на базі Ford Mustang та Sportruck на базі Ford F150. Новий спорткар збудовано на основі купе Artega GT. Цікаво, що новий Saleen S1 оцінено у стільки ж, скільки у 2013 році коштувало німецьке спорткупе – 100 тисяч доларів. Виробник обіцяє трирічну гарантію на автомобіль, а для замовлення необхідно внести депозит у розмірі $1000.

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Фото: Saleen 1 / Saleen

Компанія Saleen усе ще базується у Каліфорнії, США, а виробництво Saleen S1 розпочнеться до кінця нинішнього року на одному з китайських підприємств концерну Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation.



Фото: Основою для Saleen S1 стало купе Artega GT збанкрутілої німецької фірми / Artega

Спорткар оснащуєтсья турбованим 2.5 л, що продукує 450 к.с. потужності, працюючи у парі з 6-ступінчатою механічною трансмісією. До першої сотні купе прискорюється за 3,5 секунди, а максимальна швидкість сягає 290 км/год. Опційно пропонуватиметься автоматична трансмісія.

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