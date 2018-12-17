Підрозділ Carlex Design для роботи з пікапами під назвою Pickup Design представив проект Exy Monster X.

Тюнінг-студія Carlex Design представило новий суббренд Pickup Design, який вийшов у світ одразу з проектом 6-колісного Mercedes-Benz X-Class під назвою Exy Monster X Concept.

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Прес-реліз від Pickup Design повідомляє, що всі кузовні деталі новинки виконані з карбону, диски отримають збільшений в порівнянні з базовим варіантом розмір, а нутрощі вантажного відсіку будуть оброблені контрастним захисним покриттям.

Фото: Pickup Design Exy Monster X Concept на базі Mercedes-Benz X-Class / Carlex Design

Pickup Design оснащуватиме свого монстра карбон-керамічними гальмами, заниженою підвіскою і двома лебідками.

Інформацію про силовий агрегат Carlex поки не розкрила, та навряд чи студія залишить без уваги 3-літровий V8 пікапа, котрий у топовому виконанні видає 258 к.с. потужності. Тюнери також не повідомили, чи матиме автомобіль привід на три осі, а чи лише на дві.

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