Точніше, чотири автомобілі Chevrolet Camaro, котрі у кіно зіграли роль Бамблбі.

На аукціоні Barrett-Jackson у США на продаж виставлено чотири спорткари Chevrolet Camaro, котрі брали участь у зйомках серії фільмів “Трансформери” у якості головного героя – Бамблбі.

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Один з чотирьох Chevrolet Camaro, виставлених на продаж, був задіяний на зйомках одразу двох фільмів: “Трансформери” та “Трансформери: Помста занепалих”.

Фото: Chevrolet Camaro Bumblebee / Barrett-Jackson

Інші машини працювали на знімальних майданчиках фільмів “Трансформери 3: Темна сторона Місяця” та “Трансформери: Епоха винищення”, а купе останнього покоління можна побачити у стрічці “Трансформери: Останній лицар”.



Усі чотири Камаро, виставлені на продаж, оснащені 6,2-літровим V8 з автоматичною трансмісією. Виручені від продажу кошти підуть на благодійність – їх передадуть родинам поранених ветеранів.

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