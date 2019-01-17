Точнее, четыре автомобиля Chevrolet Camaro, которые в кино сыграли роль Бамблби.

На аукционе Barrett-Jackson в США на продажу выставлены четыре спорткара Chevrolet Camaro, которые принимали участие в съемках серии фильмов “Трансформеры” в качестве главного героя – Бамблби.

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Один из четырех Chevrolet Camaro, выставленных на продажу, был задействован в съемках сразу двух фильмов: “Трансформеры” и “Трансформеры: Месть падших”.

Фото: Chevrolet Camaro Bumblebee / Barrett-Jackson

Другие машины работали на съемочных площадках фильмов “Трансформеры 3: Темная сторона Луны” и “Трансформеры: Эпоха истребления”, а купе последнего поколения можно увидеть в ленте “Трансформеры: Последний рыцарь”.

Все четыре Камаро, выставленные на продажу, оснащены 6,2-литровым V8 с автоматической трансмиссией. Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность – их передадут семьям раненых ветеранов.

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