Поездку Медведева на лимузине Aurus Senat показали на видео от официального источника Кремля. Ролик очень напоминает теле-рекламу.

Пресс-служба правительства России обнародовала видеоролик, в котором премьер-министр страны спешит в государственных делах на новом лимузине Aurus Senat.

Также интересно: Детройт 2019: главные премьеры автомобильной столицы США

Часто рекламу для новых машин снимают именитые голливудские режиссеры, а главные человеческие роли исполняют звезды мирового масштаба. И "карманный" автопроизводитель Путина – Aurus, пошел дальше всех, использовав в качестве центральных персонажей своих вирусных видео персон совсем другого ранга.

Ранее подобной рекламой Aurus Senat занимался собственной персоной Владимир Путин, на лимузине успел прокатиться и президент Египта, а ныне эстафета перешла к правой руке российского президента – Дмитрию Медведеву. В видео, которое было распространено пресс-службой правительства он направляется на гайдаровский форум.

Также интересно: Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса