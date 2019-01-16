Поїздку Медведєва на лімузині Aurus Senat показали на відео від офіційного джерела Кремля. Ролик дуже скидається на теле-рекламу.

Прес-служба уряду Росії оприлюднила відеоролик, у якому прем'єр-міністр країни поспішає у державних справах на новому лімузині Aurus Senat.

Також цікаво: Детройт 2019: головні прем'єри автомобільної столиці США

Часто рекламу для нових машин знімають імениті голівудські режисери, а головні людські ролі виконують зірки світового масштабу. Та “кишеньковий” автовиробник Путіна – Aurus, пішов далі за всіх, використавши у якості центральних персонажів своїх вірусних відео персон зовсім іншого рангу.



Раніше подібною рекламою Aurus Senat займався власною персоною Володимир Путін, на лімузині встиг прокататись і президент Єгипту, а нині естафета перейшла до правої руки російського президента – Дмитра Медведєва. У відео, що було розповсюджено прес-службою уряду він прямує на форум.

Також цікаво: Volkswagen і Ford оголосили про створення глобального альянсу