Співпраця допоможе обом компаніям оптимізувати витрати і час на розробку й випуск комерційних автомобілів, електрокарів та безпілотників.

Компанії Volkswagen та Ford оголосили про народження альянсу, який допоможе поліпшити конкурентоспроможність партнерів на глобальному автомобільному ринку. Головні цілі партнерів лежать у площині електрокарів і комерційного транспорту.

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Заяву про це було зроблено на Детройтському автосалоні керівниками компаній – Гербертом Діссеном і Джеймсом Хакеттом.

Співпраця Volkswagen і Ford почнеться у 2022 році зі спільної розробки комерційних фургонів і середньорозмірних пікапів для глобальних ринків. Завдяки цьому партнери розраховують поліпшити комерційні результати вже з наступного за ним року. Мова йде про поділ витрат на проектування нових моделей, спільне використання виробничих потужностей та іншу оптимізацію витрат.

Ford розробить і побудує середньорозмірний пікап для обох компаній, а також великий комерційний фургон для європейського ринку, а Volkswagen, у свою чергу, створить компактний фургон для використання в місті.

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