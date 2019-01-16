Найбільшим регіоном за обсягом споживання бензинів і дизельного палива залишається Київ разом з областю, забезпечивши 10% споживання в загальному балансі країни. Про це свідчать зведені дані територіальних управлінь Державної служби статистики за підсумками 11 місяців 2018 року.

За цей період у Києві та області, за даними Держстату, було використано 893 тис. т палива, з яких 609 тис. т ДП (68%) і 294 тис. т бензину (32%). Слідом за столичним регіоном, найбільшими споживачами бензину і ДП стали Дніпропетровська (608 тис. т) і Полтавська (415 тис. т) області. Сумарно на ці три регіони припадає 29,5% всього споживання бензину і ДП в країні.

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За 11 місяців 2018 р., виходячи з даних Держстату, в Україні було використано 4888 тис. т ДП і 1615 тис. т бензинів.

Лідером за споживанням бензину залишається Київ, навіть без урахування Київської області. За 11 місяців минулого року, за даними Держстату, в столиці населенню через АЗС було продано 116 тис. т бензинів і ще 58 тис. т віднесено до промислового споживання.

Разом з областю в столичному регіоні всього використано 284 тис. т бензину або 18% від усього офіційного обсягу споживання в країні.

Слідом за Києвом та областю, найбільшими споживачами бензинів стали Дніпропетровська область (138 тис. т), Одеська (119 тис. т) і Львівська (101,5 тис. т).

Лідером за споживанням ДП за 11 місяців 2018 р. стала Дніпропетровська область. Тут за цей період офіційно використано 470,2 тис. т ДП, з яких 90% (424 тис. т) припадає на промисловість. Слідом за Дніпропетровською йде Полтавська область (343 тис. т) і місто Київ (321 тис. т).

Найбільше ДП через мережу АЗС офіційно продано у Львівській області – 104 тис. т., далі йде Київська область (79 тис. т), Закарпатська (72 тис. т) і г. Київ (67 тис. т).

Нагадаємо, всього за підсумками 11 місяців 2018 р. на ринок України надійшло 6088 тис. т ДП (+8,9% до аналогічного періоду 2017 р.) і 1775 тис. т бензинів (-3,9%).