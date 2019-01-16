Крупнейшим регионом по объему потребления бензинов и дизельного топлива остается Киев вместе с областью, обеспечив 10% потребления в общем балансе страны. Об этом свидетельствуют сведенные данные территориальных управлений Государственной службы статистики по итогам 11 месяцев 2018 г.

За этот период в Киеве и области, по данным Госстата, было использовано 893 тыс. т топлива, из которых 609 тыс. т ДТ (68%) и 294 тыс. т бензина (32%). Вслед за столичным регионом, крупнейшими потребителями бензина и ДТ стали Днепропетровская (608 тыс. т) и Полтавская (415 тыс. т) области. Суммарно на эти три региона припадает 29,5% всего потребления бензина и ДТ в стране.

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За 11 месяцев 2018 г., исходя из данных Госстата, в Украине было использовано 4888 тыс. т ДТ и 1615 тыс. т бензинов.

Лидером по потреблению бензинов остается г. Киев, даже без учета Киевской области. За 11 месяцев прошлого года, по данным Госстата, в столице населению через АЗС было продано 116 тыс. т бензинов и еще 58 тыс. т — отнесено к промышленному потреблению.

Вместе же с областью в столичном регионе всего использовано 284 тыс. т бензина или 18% от всего официального объема потребления в стране.

Вслед за Киевом и областью, крупнейшими потребителями бензинов стали Днепропетровская область (138 тыс. т), Одесская (119 тыс. т) и Львовская (101,5 тыс. т).

Лидером по потреблению ДТ за 11 месяцев 2018 г. стала Днепропетровская область. Здесь за этот период официально использовано 470,2 тыс. т ДТ, из которых 90% (424 тыс. т) приходится на промышленность. Вслед за Днепропетровской идет Полтавская область (343 тыс. т) и город Киев (321 тыс. т).

Больше всего ДТ через сеть АЗС официально продано во Львовской области – 104 тыс. т., далее идет Киевская область (79 тыс. т), Закарпатская (72 тыс. т) и г. Киев (67 тыс. т).



Напомним, всего по итогам 11 месяцев 2018 г. на рынок Украины поступило 6088 тыс. т ДТ (+8,9% к аналогичному периоду 2017 г.) и 1775 тыс. т бензинов (-3,9%).