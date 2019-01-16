Відповідальність за порушення ПДР зафіксовані в автоматичному режимі несе юридичний власник транспортного засобу, а не водій, що скоїв таке правопорушення. Саме така норма міститься в законі № 2262-VІІІ що вже вступив в силу.

Проте, ті особи, які хочуть самостійно сплачувати штрафи зафіксовані в автоматичному режимі, можуть оформитись в Сервісних центрах МВС як “належний користувач”. Це дозволить їм отримувати “листи щастя” на свою адресу.

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З прийняттям Закону № 2262-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів” в Україні з’явилося нове поняття “належний користувач транспортного засобу”. Проте законодавці не дали чіткого розуміння про нового “персонажа”.

Нещодавно ж, на сайті Уряду з’явилася постанова, яка розставила крапки над “і”: визначені підстави та способи внесення інформації про належного користувача, орган, до якого надається така інформація, та перелік документів, на підставі яких вона вноситься.

Як зазначаєтья, прийняття акта створює умови для уникнення суперечностей між власником транспортного засобу, органами державної влади та місцевого самоврядування та особою, якій власник надав у користування свій транспортний засіб, стосовно того, хто ж має відповідати за скоєне адміністративне правопорушення.

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Аби розуміти практичну сторону застосування нового документа, редакція LegalHubзвернулася за коментарями до начальника Управління юридичного забезпечення Головного сервісного центру МВС Дмитра Шевченка:

Хто такий належний користувач транспортного засобу і для чого інформація щодо нього буде вноситись до Єдиного державного реєстру транспортних засобів?

Дмитро Шевченко: Належний користувач транспортного засобу в українському законодавстві нове поняття. Простіше кажучи, це особа, яка у законний спосіб користується чужим транспортним засобом.

Якщо ж ви володієте транспортним засобом, маєте намір передати його у користування іншій особі і не бажаєте нести відповідальність за вчинені ним порушення правил дорожнього руху, то ви матимете змогу “задекларувати” перед державою таку особу. У разі вчинення таким належним користувачем адміністративного правопорушення, що буде зафіксовано автоматично, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису) – відповідальність нестиме безпосередньо ця особа.

Як можна буде внести відомості до Реєстру?

Дмитро Шевченко: Документ передбачає декілька шляхів внесення інформації. Можна буде звернутись до територіальних сервісних центрів МВС особисто або заповнити відповідні відомості на веб-сайті Головного сервісного центру МВС, підписавши їх за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що прийшов на заміну електронному цифровому підпису. Хочу акцентувати увагу на тому, що постанову опубліковано в Урядовому курьєрі сьогодні, 15 січня. Наразі доопрацьовується софт і вже скоро можна буде вносити дані до Реєстру.

Як належному користувачеві підтвердити законність використання транспортного засобу?

Дмитро Шевченко: Законодавство допускає керування транспортним засобом за наявності при собі лише свідоцтва про реєстрацію. Думаю, про необхідність наявності посвідчення водія нагадувати не треба Виходить так, що якщо власник передав іншій особі транспортний засіб разом із свідоцтвом про його реєстрацію, така особа буде також вважатись належним користувачем. У такому разі, вони можуть звернутись до територіальних сервісних центрів МВС або внести відомості через веб-сайт Головного сервісного центру МВС. Волевиявлення обох сторін на внесення відомостей до Реєстру обов’язкове.

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У решті випадків внесення відомостей про належного користувача може здійснюватись і без участі власника. Підтвердженням права користування слугуватимуть договір оренди (найму, позички), нотаріально посвідчена довіреність, договір фінансового або оперативного лізингу, тимчасовий реєстраційний талон.

Чи справляється за внесення відомостей про належного користувача до Реєстру якась плата?

Дмитро Шевченко: Обидва способи внесення відомостей про належного користувача є безкоштовними.

Чи є якісь обмеження або особливості, які необхідно враховувати при внесенні інформації про належного користувача?

Дмитро Шевченко: Так. Обов’язковою умовою для внесення інформації про особу як належного користувача є наявність у неї посвідчення водія транспортного засобу відповідної категорії. Це правило не стосується лише керівника юридичної особи, яка користується транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу.

Нагадаємо, що 14 листопада 2018 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1197“Про затвердження Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів”. Офіційно документ опубліковано в газеті Урядовий кур’єр 15 січня 2019 року (№ 8).