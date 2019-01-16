Ответственность за нарушение ПДД зафиксированное в автоматическом режиме несет юридический владелец транспортного средства, а не водитель, совершивший такое правонарушение. Именно такая норма содержится в законе № 2262-VІІІ уже вступившем в силу.

Однако, те лица, которые хотят самостоятельно платить штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме, могут оформиться в Сервисных центрах МВД как “должный пользователь”. Это позволит им получать “письма счастья” в свой адрес.

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С принятием Закона № 2262-VIII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств” в Украине появилось новое понятие “надлежащий пользователь транспортного средства”. Однако законодатели не дали четкого понимания о новом “персонаже”.

Недавно же, на сайте правительства появилось постановление, которое расставило точки над "і": определены основания и способы внесения информации о надлежащем пользователе, орган, в который предоставляется такая информация, и перечень документов, на основании которых она вносится.

Как говорится, принятие акта создает условия для избежания противоречий между владельцем транспортного средства, органами государственной власти и местного самоуправления и лицом, которому собственник предоставил в пользование свое транспортное средство, в отношении того, кто же должен отвечать за содеянное административное правонарушение.

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Чтобы понимать практическую сторону применения нового документа, редакция LegalHub обратилась за комментариями к начальнику Управления юридического обеспечения Главного сервисного центра МВД Дмитрию Шевченко:

Кто такой надлежащий пользователь транспортного средства и для чего информация о нем будет вноситься в Единый государственный реестр транспортных средств?

Дмитрий Шевченко: Надлежащий пользователь транспортного средства в украинском законодательстве новое понятие. Проще говоря, это лицо, законно пользующееся чужим транспортным средством.

Если же вы владеете транспортным средством, намерены передать его в пользование другому лицу и не желаете нести ответственность за совершенные им нарушения правил дорожного движения, то вы сможете "задекларировать" перед государством такое лицо. В случае совершения таким надлежащим пользователем административного правонарушения, которое будет зафиксировано автоматически, либо нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи) – ответственность будет нести непосредственно это лицо.

Как можно будет внести сведения в Реестр?

Дмитрий Шевченко: Документ предусматривает несколько путей внесения информации. Можно будет обратиться в территориальный сервисный центр МВД лично или заполнить соответствующие сведения на веб-сайте Главного сервисного центра МВД, подписав их с помощью квалифицированной электронной подписи, которая пришла на замену электронной цифровой подписи. Хочу акцентировать внимание на том, что постановление опубликовано в Урядовом курьере сегодня, 15 января. Сейчас дорабатывается софт и уже скоро можно будет вносить данные в Реестр.

Как должному пользователю подтвердить законность использования транспортного средства?

Дмитрий Шевченко: Законодательство допускает управление транспортным средством при наличии при себе свидетельства о регистрации. Думаю, о необходимости наличия удостоверения водителю напоминать не надо. Получается так, что если собственник передал другому лицу транспортное средство вместе со свидетельством о его регистрации, такое лицо будет считаться надлежащим пользователем. В таком случае, они могут обратиться в территориальный сервисный центр МВД или внести сведения через веб-сайт Главного сервисного центра МВД. Волеизъявление обеих сторон на внесение сведений в Реестр обязательно.

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В остальных случаях внесения сведений о надлежащем пользователе может осуществляться и без участия владельца. Подтверждением права пользования послужат договор аренды (найма, ссуды), нотариально удостоверенная доверенность, договор финансового или оперативного лизинга, временный регистрационный талон.

Взимается ли за внесение сведений о надлежащем пользователе в Реестр какая-то плата?

Дмитрий Шевченко: Оба способа внесения сведений о надлежащем пользователе являются бесплатными.

Есть ли какие-то ограничения или особенности, которые необходимо учитывать при внесении сведений о надлежащем пользователе?

Дмитрий Шевченко: Да. Обязательным условием для внесения информации о лице как надлежащем пользователе является наличие у него удостоверения водителя транспортного средства соответствующей категории. Это правило не касается только руководителя юридического лица, которое пользуется транспортным средством на основании договора финансового или оперативного лизинга.

Напомним, что 14 ноября 2018 г. принято постановление Кабинета Министров Украины № 1197 “Об утверждении Порядка внесения сведений о надлежащем пользователе транспортного средства к Единому государственному реестру транспортных средств”. Официально документ опубликован в газете Урядовый курьер 15 января 2019 года (№ 8).